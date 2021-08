Lorde, Mood ring: è uscito il video della canzone

In attesa dell’uscita di “Solar Power”, il terzo album in studio di Lorde, l’artista ha rilasciato il nuovo singolo “Mood Ring”, che arriva a due giorni dall’uscita del disco

Parlando del video Lorde si è detta molto soddisfatta del risultato. Ha definito il lavoro “molto divertente” e in linea con tutta la cultura anni ’60 di cui è impregnato tutto il disco.

Anche “Mood Ring” infatti è una sorta di tuffo in quella cultura che ha cambiato profondamente la società portando all’attenzione di tutti temi come il benessere psichico, la spiritualità e tutte quelle pratiche New Age che hanno un po’ caratterizzato quegli anni.

Uno sguardo estremamente pop a tutte quelle “vibrazioni positive” che hanno influenzato profondamente una generazione e che, oggi a distanza di decenni, questa artista riporta in scena come per mettere a confronto l’attualità con quel tempo fatto di leggerezza e colore.

Il brano è stato scritto e prodotto da Lorde e Jack Antonoff e fa parte del terzo album in studio della cantante, ideale seguito di “Melodrama” uscito ormai nel 2017.

Mood Ring, il video

Il video mostra Lorde con altre ragazze in uno scenario costruito su colori tenui e una composizione degli spazi scarna e decisamente minimale.

Il brano viene alla luce come una sorta di “rituale armonioso” dove ai movimenti delle protagoniste vengono contrapposte le immagini di quella cultura New Age fatta di cristalli, salvia da bruciare e senso di comunità che non può che portare alla mente le vecchie comuni degli anni ’60.

Il video è ovviamente in linea con il mood del brano e porta in scena questo pop dall’aria vintage, fatto di sonorità lievi e colori tenui. Da qui la scelta di ripiegare su questa location estremamente semplice dove, oltre alle protagoniste del video e qualche ombra sullo sfondo non c’è quasi nulla; come a sottolineare un gioco di simmetrie costruito sui corpi e non sugli oggetti di scena che restano del tutto funzionali al movimento delle ballerine.

Per la prima volta, inoltre, vediamo il nuovo look di Lorde: un biondo platino che riporta alle atmosfere anni ’60 del brano, con questo taglio semplice e decisamente naturale. Stessa cosa per le altre attrici del video.

Si può fare lo stesso discorso anche per il look delle protagoniste di “Mood Ring”: un abbigliamento estremamente essenziale, tutto costruito su questo verde pastello che rende ancora più tenue la scena.

Per questo Lorde e Joel Kefali hanno cercato di riportare in auge le atmosfere “hippy” su cui è costruito un po’ tutto il sound e le atmosfere del disco.

Il video di “Mood Ring” è stato trasmesso per la prima volta ieri, 17 agosto, e può vantare già oltre 700mila visualizzazioni; non male per il terzo singolo che anticipa l’uscita di “Solar Power”, prevista in tutto il mondo il prossimo 20 agosto.