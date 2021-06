Lorde, Solar Power: il testo della nuova canzone

Ritorno sulle scene in grande stile per la cantautrice neozelandese Lorde che, a 4 anni dalla sua ultima fatica discografica “Melodrama”, stupisce e conquista tutti con il singolo “Power Solar”. Sulla copertina del singolo appare la scritta “La pazienza è una virtù” ed è probabilmente riferita alla sua assenza dalle scene prolungata. “Solar Power” è un brano leggero e sensuale, una celebrazione dell’estate e della voglia di ballare, di godersi il caldo e la sabbia fine. Il singolo arriva dopo l’indimenticabile “Royals” che su Youtube è stata visualizzata 855 milioni di volte. “Odio l’inverno, non tollero il freddo” è l’incipit del singolo, un inno alla vita in spiaggia, con gli amici e senza vestiti addosso, ballando a piedi nudi sulla sabbia.

Solar Power, il testo

Il singolo “Royals” aveva scalato le classifiche, dominando YouTube con la cifra record di 855 milioni di visualizzazioni. Riuscirà, Lorde, a ripetere l’impresa con il nuovo singolo?

Nel frattempo, scopriamo insieme il testo di “Solar Power”:

I hate the winter, can't stand the cold

I tend to cancel all the plans (So sorry, I can't make it)

But when the heat comes, something takes a hold

Can I kick it? Yeah, I can

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he's taking pictures

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I'll tell you my secrets

I'm kinda like a prettier Jesus

Forget all of thе tears that you've cried

It's ovеr (Over, over, over)

It's a new state of mind

Are you coming, my baby?

Acid green, aquamarine

The girls are dancing in the sand

And I throw my cellular device in the water

Can you reach me? No, you can't (Aha)

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he's taking pictures (He's taking pictures)

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I'll tell you my secrets

I'm kinda like a prettier Jesus

Turn it on in a new kind of bright

It's solar (Solar, solar, solar)

Come on and let the bliss begin

Blink three times when you feel it kicking in

That solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power