Justin Baldoni contro Blake Lively, coinvolto anche Ryan Reynolds

Blake Lively aveva accusato Justin Baldoni di molestie sessuali e di aver montato una campagna online per screditare la sua reputazione. Ora l'attore e regista di It Ends With Us ha inviato a Marvel e a Disney una lettera di conservazione di documenti. Secondo il suo legale, infatti, Ryan Reynolds, marito dell'attrice e protagonista del film Deadpool & Wolverine, lo avrebbe preso in giro attraverso il personaggio di Nicepool

La battaglia legale tra Justin Baldoni e Blake Lively continua. L’attore e regista di It Ends With Us, che alla fine del 2024 è stato accusato dall’attrice di molestie sessuali e di aver montato una campagna online per screditare la sua reputazione, ha ora coinvolto anche Ryan Reynolds, il marito di lei. Come riporta in esclusiva Variety, il 7 gennaio Bryan Freedman, avvocato di Baldoni, ha inviato a Kevin Feige, presidente della Marvel, e a Bob Iger, CEO di Disney, una lettera di conservazione di tutti i documenti e i dati rilevanti sul proprio assistito. Il legale ritiene infatti che Reynolds abbia preso in giro Baldoni in una sequenza di Deadpool & Wolverine, il film di Marvel distribuito da Disney. Nella scena incriminata, l’attore interpreta Nicepool, una versione alternativa dell’eroe Deadpool, che dice “In nome di Dio, dov’è il coordinatore dell’intimità?”, e si complimenta con Ladypool per essere tornata in forma dopo il parto. Proprio Lively, protagonista del cameo nei panni dell’eroina, ha poi accusato Baldoni di aver commesso fat-shaming contro di lei dopo la nascita del suo quarto figlio. Nella scena, Deadpool sottolinea la misoginia di Nicepool, che però risponde: “Va bene, mi identifico come femminista”. Anche tale frase sembra fare un velato riferimento a Baldoni, che durante la produzione e la promozione di It Ends With Us, un dramma sulla violenza domestica, si sarebbe spesso definito femminista e alleato delle donne. Finora, né Marvel o Disney, né gli avvocati di Reynolds e Lively hanno rilasciato commenti.