Ryan Reynolds e Hugh Jackman ancora insieme in un film

Ryan Reynolds e Hugh Jackman saranno presto di nuovo assieme in un film, ancora una volta sotto la regia di Shawn Levy. Il magico trio (il duo di attori più il regista) della pellicola di enorme successo Deadpool & Wolverine replicherà l’esperienza di collaborazione, ma stavolta con un progetto che non sarà legato alla Marvel. L'ha detto fuori dai denti il diretto interessato. In un’intervista per il podcast di Variety dal titolo Awards Circuit, che sarà rilasciata prossimamente, Reynolds ha parlato di questa nuova collaborazione. “Passerò quest’anno a scrivere”, ha dichiarato. “Sto scrivendo un film per me, Hugh Jackman e Shawn Levy che non riguarda la Marvel”, si legge su un articolo pubblicato nelle scorse ore sul sito di Variety.



I dettagli della trama non sono stati rivelati Ryan Reynolds per ora non ha voluto rivelare i dettagli della trama, ma ha mostrato entusiasmo per un’idea fresca e inaspettata su cui ha detto che lavorerà nei prossimi dodici mesi. Anche se non è ancora certo che il progetto sia stato approvato da uno studio, il successo travolgente di Deadpool & Wolverine fa pensare che anche questo suo prossimo lavoro con la medesima "squadra" sarà uno dei film più attesi di Hollywood, come a giusta ragione fa notare il giornalista Clayton Davis del sopracitato magazine americano Variety. approfondimento Ryan Reynolds, la sorpresa con Hugh Jackman ad un bambino con tumore

Reynolds, Jackman e Levy, un magico trio Reynolds è fresco di un secondo Emmy consecutivo per la serie televisiva Welcome to Wrexham. I suoi successi commerciali sono bilanciati dal plauso della critica. Hugh Jackman ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar e il primo Golden Globe per il ruolo nel film Les Misérables, il film del 2012 diretto da Tom Hooper, basato sull'omonimo musical tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo.

Il regista Shawn Levy ha ottenuto quattro nomination agli Emmy per la serie cult Stranger Things. Insomma, parliamo di un trio che definire "magico" sarebbe riduttivo.

“Con Reynolds alla scrittura, Levy e Jackman coinvolti, questo progetto senza titolo è già uno dei film più attesi”, scrive Davis su Variety.

Sarà la terza collaborazione di Reynolds con Levy

Questa sarà la terza collaborazione di Reynolds con Levy, dopo Deadpool 3, la pellicola d’azione e comica Free Guy del 2021 e il film sci-fi The Adam Project. L’attore Ryan Reynold e il regista Shawn Levy hanno creato insieme grandi successi al botteghino. Levy è uno dei pochi cineasti che riesce a esaltare meravigliosamente la vena comica di Reynolds, valorizzandone performance memorabili di ogni genere. Un successo pazzesco con numeri incredibili Il successo di Deadpool & Wolverine è pazzesco: ha incassato 636 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, posizionandosi al 12° posto nella classifica dei film più redditizi della storia. È ora tra Inside Out 2 e Barbie, e ha superato il film Joker del 2019 come film R-rated (ossia vietato ai minori di 17 anni) con maggiori incassi di sempre. Inoltre, è diventato il settimo film di maggior successo dell’MCU, superando Iron Man 3 a livello globale.

Deadpool & Wolverine ai Golden Globes e agli Oscar? Come fa sapere Variety, Disney punta a far concorrere il film Deadpool & Wolverine per i Golden Globes come commedia e nella nuova categoria dedicata al successo commerciale e cinematografico, un riconoscimento per i risultati finanziari delle pellicole. Per qualificarsi in quest'ultima nuova categoria di premi, i film devono superare i 150 milioni di dollari di incasso globale, con almeno 100 milioni negli Stati Uniti o con parametri comparabili per ciò che concrne lo streaming. Si parla anche della possibilità di vedere Deadpool & Wolverine candidato agli Oscar. Potrebbe concorrere per la scenografia, il sonoro e gli effetti visivi. Il film potrebbe persino superare i riconoscimenti ottenuti dal primo Deadpool (2016), che ha ricevuto parecchie nomination ai Golden Globe oltre a ottenere svariati riconoscimenti da diverse associazioni di categoria. approfondimento Deadpool & Wolverine, sui social spopolano Dancepool e Bye Bye Bye