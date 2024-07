Deadpool & Wolverine, incassi da record anche in Italia

I numeri da record in Italia e nel mondo

L'accoglienza trionfale riservata a Ryan Reynolds e a Hugh Jackman nelle tappe del tour promozionale di Deadpool & Wolverine (LEGGI LA RECENSIONE) già diverse settimane prima della sua uscita sul grande schermo (VEDI LE FOTO DEL CAST A BERLINO) lasciavano presagire il trionfo della pellicola di Shawn Levy su tutte le altre in programmazione in queste settimane di metà estate.

Le avventure di Deadpool, in coppia con Wolverine, l'X-Men per eccellenza, stanno trascinando fuori dalle case gli spettatori in tutto il mondo e anche quelli italiani stanno rinunciando alle varie dirette delle Olimpiadi di Parigi per recarsi al cinema per quello che è, a tutti gli effetti, il film della stagione.

Dopo un primo fine settimana che negli Usa ha superato i 205 milioni di dollari di incassi, il film ha raggiunto l'ottava posizione tra i migliori debutti di tutti i tempi.

In Italia il primo fine settimana lungo dall'uscita di mercoledì 24 luglio è andato altrettanto bene, segnando incassi per quasi sette milioni di euro, superando Inside Out 2 che era stato, precedentemente, il film col miglior fine settimana di debutto del 2024.

I risultati continuano ad essere più che positivi giorno dopo giorno, come provano i dati Cinetel aggiornati a cadenza quotidiana.

Martedì 30 luglio il film ha portato in sala quasi 109 mila persone su tutto il territorio nazionale, numeri destinati a crescere con l'avvicinarsi del secondo fine settimana dove la pellicola potrebbe eguagliare e superare i risultati da record di Barbie, la pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie che, uscita più o meno nelle stesse date, si è aggiudicata per quattro weekend consecutivi la vetta della classifica dei film in Italia.

In Italia al momento, dopo Deadpool & Wolverine, i film più visti sono Inside Out 2 e Twisters, a dimostrazione che i grandi blockbuster internazionali, specie quelli che fanno parte di franchise, sono i prodotti che più attirano l'attenzione del grande pubblico.