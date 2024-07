Deadpool & Wolverine, svelate le canzoni che sentiremo nel film Marvel

Ora che sono state svelate le canzoni che animeranno la componente sonora di Deadpool & Wolverine, i fan dei film Marvel potranno divertirsi ad immaginare a quale parte del film corrispondono i brani scelti, i quali faranno parte di una raccolta disponibile in due LP e anche in vinile , già pronta per il pre-orde r su Disney Music Emporium (che uscirà in tempo per il lancio globale del film). The Lady In Red di Chris de Burgh è stata inserita per l'arrivo di Lady Deadpool? Only You (And You Alone) dei Platters è la nuova Careless Whisper, il brano di George Michael che nel primo Deadpool era il preferito di Wade Wilson (dedicato poi alla sua fidanzata, Vanessa)? Manca poco per scoprire come i realizzatori hanno unito al copione la colonna sonora che, come da fonti ufficiali, presenta, diciotto brani . Ecco l'elenco.

I 18 brani della colonna sonora

Dalla lettura dell'elenco di canzoni incluse in Deadpool & Wolverine, è chiaro che i realizzatori hanno messo in piedi un film pieno di azione e di musica.

Wade Wilson/Deadpool è un personaggio molto divertente, capace di fare ironia su tutto, a cominciare da sé stesso e la musica, spesso, è il contraltare perfetto per dare forza alle sue battute.

Tra i vari successi internazionali conosciutissimi, c'è anche il tema originale composto da Rob Simonsen, LFG. A questo punto, siamo curiosissimi.





1. Only You (And You Alone) - The Platters

2. Bye Bye Bye - *NSYNC

3. Angel of The Morning - Merrilee Rush & The Turnabouts

4. SLASH - Stray Kids

5. Glamorous - Fergie

6. Iris - The Goo Goo Dolls

7. The Power Of Love - Huey Lewis & The News

8. I'm a Ramblin' Man - Waylon Jennings

9. You Belong To Me - Patsy Cline (Featuring - The Jordanaires)

10. The Lady In Red - Chris de Burgh

11. I'm with You - Avril Lavigne

12. “The Greatest Show” (da "The Greatest Showman"/Soundtrack Version) - Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya e The Greatest Showman Ensemble

13. You're The One That I Want - Olivia Newton-John e John Travolta

14. I'll Be Seeing You - Jimmy Durante

15. Make Me Lose Control - Eric Carmen

16. You're All I Need to Get By - Aretha Franklin e The Philharmonic Orchestra

17. Good Riddance (Time of Your Life) - Green Day