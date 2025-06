Il messaggio di Mara Venier per il marito Nicola Carraro: "Per sempre"

La foto potrebbe parlare da sola. Mara Venier bacia teneramente il marito Nicola Carraro, i capelli biondi mossi dal vento. Lui ha in testa un cappello di paglia e gli occhiali da sole davanti agli occhi. L’immagine di un’estate di amore, affetto e spensieratezza in un momento complicato per Carraro, alle prese con gravi problemi di salute. Ad accompagnare la foto, postata da Mara Venier sul suo profilo Instagram, poche semplice parole, “Noi per sempre. Love”, e due cuoricini. Un’eco di quanto detto dalla conduttrice commossa in chiusura dell’ultima puntata stagionale di Domenica in: “Nicola ti amo, sei la mia vita, ricominceremo e torneremo come prima”.