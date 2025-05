“Quando dico è l’ultima è perché ci credo veramente. Questi ultimi mesi non sono stati mesi facili per quanto riguarda la mia vita privata. Quando dico momenti difficili è perché mio marito non è stato bene”. Mara Venier, in chiusura dell’ultima puntata della stagione di Domenica In, ha ringraziato commossa per l’affetto ricevuto negli anni di conduzione del programma. Prima ha guardato i video girati da personaggi del mondo dello spettacolo, compresi Massimo Ranieri, Renzo Arbore e Vincenzo Mollica, che le hanno chiesto di tornare alla guida della trasmissione anche l’anno prossimo, e poi lei stessa ha raccontato: “È la mia settima Domenica In consecutiva. L’anno prossimo si festeggeranno i 50 anni di Domenica In, che è stata creata da Corrado nel 1976. Io vi ringrazio, non mi merito tutto questo. È tutto troppo. Grazie al pubblico, prima di tutto. Grazie a voi che avete seguito Domenica In, perché quest’anno ci avete permesso di fare un punto in più negli ascolti e ogni anno cresciamo”.