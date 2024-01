Mara Venier, primo tatuaggio a 73 anni: una stellina insieme al nipote

Non è mai troppo tardi. Nemmeno per farsi un tatuaggio. Mara Venier ha dovuto aspettare i suoi 73 anni per realizzare il primo, spinta dall’invito del nipote Giulio, che le ha proposto di condividere con lui una stellina sul polso. E da nonna affettuosa, come poteva Mara Venier rifiutare un invito e una richiesta tanto dolce? Così eccoci, via nello studio del tatuatore, missione compiuta e pellicola sul disegno con cui andrà in onda per la prima volta domenica 21 gennaio nella nuova puntata di Domenica In.