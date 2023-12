Fedez sulla salute mentale: "Importante quanto quella fisica"

Il cantante e giudice di X Factor racconta la propria esperienza con la malattia e i disturbi mentali seguenti: "Il SSN dovrebbe garantire le terapie, non possono essere un privilegio"

È un Fedez a cuore aperto quello che domenica 3 dicembre è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Conversando con la conduttrice, il cantante e giudice di X Factor ha parlato a lungo della malattia che l’ha colpito e che ha superato e di salute mentale, una tematica in cui è fortemente impegnato.

"Fisico e mente vanno di pari passo" “Siamo portati a pensare che bisogna tenere il fisico sano – ha detto Fedez - ma fisico e mente vanno di pari passo. Anzi, a volte la mente è anche più importante. Si parla poco di salute mentale. Ora in Italia fare questa cosa è un privilegio. Così come la salute del corpo deve essere coperta dal SSN, anche la salute della mente deve essere messa sullo stesso piano, perché non può essere un privilegio per pochi. Dev’essere un diritto per tutti quanti”.

LA SCOPERTA DELLA MALATTIA Fedez ha poi raccontato la sua esperienza personale: "Ho dovuto fare i conti con la paura di morire. Affrontare un tema del genere in un modo così precoce non è sano. È traumatico per la mente. Anche dopo aver curato la malattia mi sono portato dietro degli strascichi. Volevo fare indigestione di vita, uscivo sempre, facevo più cose possibili. Il tutto insieme a una cura farmacologica. Mi sono trovato a prendere sette psicofarmaci di natura diversa contemporaneamente. Non dormivo, ero molto agitato, non ero lucido. Ho fatto cose strambe, mettendo a rischio la stabilità della mia famiglia. È stato un percorso molto difficile uscirne fuori".

"SE NE ESCE FACENDOSI SEGUIRE DAGLI SPECIALISTI" Il racconto è proseguito arrivando fino al Festival di Sanremo del 2023: “Dopo Sanremo ero nel culmine della mia poca lucidità – ha detto Fedez -. Dopo qualche settimana la mia bocca ha smesso di funzionare. Ho avuto tic nervosi e non riuscivo a parlare in maniera fluida. Ho dovuto stoppare antidepressivi e farmaci di colpo, senza scalare. Sono stato due settimane senza riuscire a camminare, non riuscivo a distinguere i sogni dalla realtà. Il percorso più difficile è stato dopo. Sono caduto in una depressione molto profonda”. Come se ne esce? “Facendosi seguire dagli specialisti”, ha detto Fedez.