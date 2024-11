Mara Venier a Belve: "Ho subito violenza e ho sofferto di depressione"

La nuova stagione di Belve è cominciata, con due superospiti: Riccardo Scamarcio (FOTO) e Mara Venier.

Il volto di Domenica In ha raccontato la sua carriera, ma anche la sua vita. A cominciare dai periodi difficili che ha vissuto.

Mara Venier tra abusi e depressione

"Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno". Così, Mara Venier, ha raccontato il suo passato a Francesca Fagnani. Inizialmente, ha spiegato la conduttrice, pensava fosse una sorta di malinconia dovuta a quanto vissuto nell'adolescenza. Poi ha capito che non era quello, il problema. "Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d'animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno mi portava solo a un pensiero che è bene non dire. Per diverso tempo, Mara ha imparato a convivere con quelle sensazioni. Poi si è fatta curare per sopravvivere. Ricoverata per un mese e mezzo in una clinica, ha seguito una terapia del sonno e assunto diversi farmaci. "Ho avuto una vita un po' complicata, con dolori molto forti ai quali ho cercato di reagire. Ho cercato di nasconderli. Ora, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile sei fragile", ha spiegato.

Anche questo, per Mara Venier, è un problema di grande fragilità per via dei problemi all'occhio. "Stavo guardando il televisore e improvvisamente ho iniziato a vedere solo con un occhio", ha raccontato. Subito visitata e operata, ha poi subito cinque interventi.

Ma quali sono le sofferenze del passato che l'hanno portata a soffrire così tanto? "Ero una ragazza molto fragile, vulnerabile, indifesa. Mi hanno potuto fare del male vero", ha detto, accennando a quelle violenze fisiche e psicologiche che per anni l'hanno devastata. "Non ero capace di reagire. Non avevo spessore, forza, intelligenza per farlo. A quei tempi era tutto diverso, adesso le donne denunciano e bisogna denunciare".