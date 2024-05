Rai, Stefano De Martino ha firmato un accordo pluriennale

Il ballerino e conduttore televisivo, spiega una nota di Viale Mazzini, sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2

Stefano De Martino ha firmato un accordo pluriennale con la Rai. Il ballerino e conduttore televisivo sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2 . L’ Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione.

Serate speciali e conduzioni Per Stefano De Martino In ballo c'è innanzi tutto la successione ad Affari Tuoi, il game show dell'access prime time della rete ammiraglia che Amadeus ha rinnovato e rilanciato in vetta all'Auditel: il contratto con Endemol-Banijay per il format dei pacchi è in scadenza, ma non è un mistero che - nelle intenzioni di Viale Mazzini - in pole position ci sia proprio De Martino. Secondo Dagospia, il contratto - oltre a prevedere un mega compenso - spazierebbe tra access e prime time e comprenderebbe anche l'opzione Sanremo post Conti. Dell'accordo farebbero parte anche alcune serate speciali e non è escluso che De Martino possa apparire all'Ariston già nel 2025, magari come co-conduttore di una delle serate.