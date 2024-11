3/8 ©IPA/Fotogramma

Inizialmente, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione. Talvolta fotografati per le vie della città, o sorpresi a fare shopping, per diverso tempo non hanno voluto parlare di quell'amore. "Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri", disse all'epoca l'attore. Mentre la compagna e collega si limitò ad un "Stiamo bene"