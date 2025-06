Anna Tatangelo è incinta del secondo figlio. I fan: "Chi è il padre?"

La cantante, 38 anni, ha annunciato la lieta notizia in un post su Instagram, dove ha condiviso una foto in bianco e nero con il pancione. Per ora è mistero sul papà del bebé

Anna Tatangelo è incinta . La cantante, 38 anni, ha annunciato la lieta notizia in un post su Instagram, dove ha condiviso una foto in bianco e nero con il pancione. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, ha scritto.

IL MISTERO SUL PAPÀ DEL BEBÉ

Anna Tatangelo ha già un figlio, Andrea, 15 anni, nato il 31 marzo 2010 dall’amore con l’ex compagno Gigi D’Alessio. Ora sui social molti si stanno domandando chi sia il padre del bebé in arrivo, ma al momento nessuno conosce la risposta. Negli scorsi mesi la cantante non aveva ufficializzato alcuna relazione, anche se mesi fa erano emerse voci su un possibile flirt con l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni, 29 anni, originario di Roma dove ha fondato il club sportivo Off season Roma Eur. Ora allena la squadra Roma City FC. I due però non hanno mai ufficializzato la loro storia d'amore.