Met Gala 2025, Rihanna svela di essere incinta del terzo figlio. FOTO

5/9 ©Getty

Rihanna si muove con calma e grazia. Ogni passo è studiato, ogni posa una dichiarazione. Il pubblico assiste commosso a un momento che unisce intimità e spettacolo, in perfetta sintonia con lo spirito del Met Gala. Non è la prima volta che una gravidanza viene svelata al Met Gala. Già nell’edizione del 2023, l’ex campionessa di tennis Serena Williams e la modella Karlie Kloss (apparsa incinta anche in questa edizione) avevano scelto proprio questo scenario per mostrare per la prima volta il pancione

Moda, Met Gala 2025, il tema dell'evento ispirato al dandismo nero. Pharrell co-chair