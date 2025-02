Rihanna aggiorna i fan sul suo nono album in studio

Come riportato dal DailyMail, Harper’s Bazar ha intervistato Rihanna. La voce di Disturbia ha rivelato: “Sono stata in studio per tutti gli otto anni”

Il nono album di Rihanna sarebbe sempre più vicino. Come rilanciato dal DailyMail, l’artista ha parlato del nuovo progetto discografico nel corso di un’intervista con Harper’s Bazar.

A circa nove anni di distanza dall'uscita di Anti nel 2016, l'artista sarebbe pronta per il grande ritorno nel mondo della musica con un nuovo album. Intervistata da Harper's Bazar, la cantante (FOTO) ha rivelato: "Sono stata in studio per tutti gli otto anni".

Rihanna ha proseguito: "Quando sono in studio, so che il mio tempo lontano dai miei figli serve a far fiorire qualcosa che non ha ricevuto acqua per otto anni". La cantante ha poi parlato del genere musicale del suo lavoro: "Andrà nella direzione dove la mia arte merita di essere ora".

Rihanna ha aggiunto: “È questo il motivo per il quale ho atteso. Ogni volta pensavo: 'No, non sono io. Non è giusto. Non corrisponde alla mia crescita. Non corrisponde alla mia evoluzione. Non posso fare questo'”. Infine, l'artista ha dichiarato: “Non posso proporre nulla di mediocre. Dopo aver aspettato otto anni, potreste aspettare ancora un po’”.