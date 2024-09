Rihanna è il volto di J’adore: Dior sostituisce lei a Charlize Theron

La cantante delle Barbados raccoglie il testimone della diva di Hollywood, diventando il volto del celebre profumo e comparendo come testimonial nel primo cortometraggio della campagna pubblicitaria. Domenica 1° settembre, la popstar e imprenditrice barbadiana di 36 anni è stata presentata nel corto diretto da Steven Klein come la nuova musa della famosa fragranza della Maison francese

Rihanna è il nuovo volto del famoso profumo J’adore, la fragranza di Dior diventata leggenda nell’ambito della profumeria mondiale.



La popstar barbadiana è dunque la nuova musa, andando a sostituire Charlize Theron.



Rihanna raccoglie il testimone della diva di Hollywood, presentata ufficialmente come nuova testimonial in un cortometraggio della campagna pubblicitaria del profumo. Domenica 1° settembre, la cantante e imprenditrice di 36 anni è comparsa nella nuova veste da musa nel corto diretto da Steven Klein.



"Potente, abbagliante e ispiratrice, Rihanna incarna la femminilità trionfante e libera di J’adore attraverso l'obiettivo di Steven Klein," si legge nella didascalia del video pubblicato nelle scorse ore sul canale YouTube di Dior (potete guardare la clip in fondo a questo articolo). "J’adore e Rihanna, un nuovo sogno dorato inizia”, prosegue la didascalia.

Accompagnato dalla canzone di Rihanna del 2016 Love on the Brain, il video - della durata di un minuto - mostra la superstar attraversare i corridoi del Palazzo di Versailles in Francia, indossando un magnifico abito dorato scintillante. Poi inizia a camminare apparentemente sull'acqua con i tacchi, in una visione quasi miracolosa e paradisiaca. "Sogni, rendeteli reali”, dice Rihanna guardando dritta in macchina alla fine del cortometraggio.

Potete guardare il cortometraggio con la superstar protagonista della campagna per J’adore nel video che trovate in fondo a questo articolo.