2/11 Immagine tratta dal profilo Instagram @badgalriri

Altro look premaman piuttosto atipico sfoggiato da Rihanna, immortalata dal fotografo Diggzy: felpa crop col cappuccio, leggings con le staffe di The Attico, décolleté neri con il cinturino gioiello e top nero stringato Jean Paul Gaultier per mettere in risalto il pancione

Rihanna è incinta: primo figlio per la cantante e Asap Rocky