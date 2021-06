Rihanna e ASAP Rocky insieme a New York: le foto della coppia

La cantante e il rapper non si nascondono più: il loro legame, nato come una semplice amicizia, si è trasformato in amore. E la complicità è evidente

Il filmato mostra Rihanna ed A$AP Rocky intenti a parlare della situazione con un uomo della sicurezza. Alla fine, sembra che ce l’abbiano fatta ad entrare poiché alcuni fan hanno detto di averli visti baciarsi al bancone del bar. All’uscita dal locale, poi, gli obiettivi si sono focalizzati sugli outfit dei due: il look di Rihanna (FOTO), completamente rosa Barbie tranne che per i sandali color oro, non poteva passare inosservato, specie per lo spacco vertiginoso dell'abito leggero - un modello vintage Christian Dior by John Galliano - con le spalline sottili che la cantante ha indossato senza reggiseno. Gli appassionati di stile non avranno potuto non notare la borsa, una delle tante versioni della iconica Fendi Baguette in pelle bianca decorata con perline. I sandali oro sono griffati Tom Ford; il cappello, invece, è una creazione Emma Brewin.