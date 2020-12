Secondo People, tra Rihanna e Asap Rocky è amore

approfondimento

Rihanna pubblica nuove foto della sua linea di intimo Fenty

"Tutto inizia con la base – ha spiegato Rihanna a proposito di Fenty Skin, la sua linea beauty - Sappiamo tutti quanto sono ossessionata dalla pelle bella e sana, quindi che tu voglia truccarti o al contrario non truccarti affatto, in ogni caso devi avere sempre una pelle luminosa e curata". La linea prevede detergenti, lotion ed emulsioni. Una linea adatta sia alle donne che agli uomini, come confermato dall'artista su Instagram: "Chiunque ti abbia detto che la cura della pelle ha un genere, ti ha mentito!". Rihanna ha spiegato infatti che Fenty Skin è genderless, perché è stata creata per tutti. Ecco perché tra i testimonial della prima campagna Riri ha scelto volti noti come Lil Nas X e A$AP Rocky. Rihanna e Asap hanno anche girato un video per Vogue per parlare proprio della cura della pelle. "Il mio tipo di pelle è complicato quanto lo sono gli uomini", ha detto scherzosamente Rihanna quando il rapper le ha chiesto del suo tipo di pelle "Cercate sempre di dire che le donne sono complicate, ma voi lo siete!” ha ribadito la fondatrice di Fenty. Su GQ, Asap Rocky ha rivelato quale sia stata la "parte più difficile" della collaborazione con Rihanna. "Penso che la parte più difficile del lavorare con lei sia stata provare a non ridere e a non scherzare. Ma è stato divertente. La parte più difficile è stata proprio il cercare di non divertirsi troppo”.