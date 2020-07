Rihanna: la nuova collezione beauty e il messaggio alle donne

Ma non solo: nel corso del video di presentazione, la cantante ha voluto parlare alle donne. Spiegando cos’è per lei la bellezza.

Uscirà il 31 luglio la nuova linea beauty di Rihanna , Fenty Skin . E l’attesa è alle stelle. Il motivo? La collezione promette una vera e propria rivoluzione nel settore della bellezza in quanto, come spiegato da Rihanna stessa, sarà una collezione genderless .

Ma non solo: Rihanna ha anche parlato dell’ispirazione dietro Fenty Skin. “Il mio viaggio per la cura della pelle è stato abbastanza difficile: alcune zone del mio viso sono grasse, altre secche. È una pelle stressata dai viaggi, la mia, ed è super sensibile. Realizzare Fenty Skin è stata una vera e propria sfida, pensando a tutti i tipi di pelle che esistono”.

In un altro post, Rihanna ha raccontato la genesi di Fenty Skin. “Sto lavorando a questa linea da due anni, perfezionando le formule e creando packaging che siano rispettosi del pianeta. Formule che funzionino, e che si sposino bene con il make-up. Tutto comincia dalla base , che è poi la tua pelle: sapete quanto io sia ossessionata dall’idea di avere una pelle bella e sana. Non importa se vuoi truccarti molto, o applicare un trucco leggero: la pelle deve sempre essere luminosa”, ha spiegato.

A dire che Fenty Skin sarà una collezione beauty senza genere è stata Rihanna ( FOTO ) stessa. L’ha fatto postando sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae insieme al rapper Asap Rocky . “Esatto: Fenty Skin è pensata anche per i ragazzi. Non importa chi tu sia, meriti sempre una pelle straordinaria! Chiunque ti abbia detto che la cura della pelle ha un genere, ti ha mentito!”.

Rihanna parla alle donne

approfondimento

Rihanna: gli outfit più iconici della star

Parlando di Fenty Skin, Rihanna ha parlato soprattutto delle donne. E di come fosse importante per lei creare prodotti capaci di farle sentire loro stesse, a prescindere da quanto amino truccarsi. Per loro, ma anche per gli uomini, la popstar ha ideato una collezione di skincare dagli ingredienti eccellenti, che s’affaccia sul mercato con tre prodotti (inizialmente): un detergente schiumoso, una crema idratante e un tonico.

Del resto, Rihanna è da sempre molto attenta al tema dell’uguaglianza. «Se c'è qualcosa che ho imparato, è che insieme possiamo aggiustare questo mondo. Non possiamo farlo divisi. Non potrei enfatizzare abbastanza questa cosa. Non possiamo lasciare che l'insensibilità penetri, tipo: “Se è un tuo problema allora non è mio”, “È un problema delle donne”, “È un problema delle persone di colore”, “È un problema delle persone povere”. Quanti di noi hanno colleghi, partner, amici di altre razze, sesso, religioni?» ha detto ritirando un premio, qualche anno fa. E, la sua piccola rivoluzione, Rihanna la persegue anche coi suoi prodotti beauty.