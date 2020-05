Gli scatti vedono come protagonista assoluta Rihanna che ha anche ringraziato i fan per il supporto mostrato negli anni al suo progetto imprenditoriale.

Robyn Rihanna Fenty , questo il nome all’anagrafe, è tra le celebrity più popolari e amate al mondo. Nel corso degli anni l’artista si è imposta come protagonista assoluta della scena discografica e fashion lanciando il suo brand Fenty. Nei giorni scorsi la voce di Shut Up and Drive ha pubblicato nuovi scatti della sua linea di intimo.

Rihanna: il successo nelle classifiche

Nelle scorse ore Rolling Stone ha stilato la classifica dei cento migliori singoli di debutto, tra loro troviamo anche Pon De Replay con cui la cantante ha dato il via alla sua carriera costellata di grandi successi.

Nel corso degli anni l’artista (FOTO) si è imposta come una delle star più brillanti della musica, tra i suoi brani più celebri Diamonds, Only Girl (In the World) e Russian Roulette, quest’ultimo certificato con due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di due milioni di copie,