Mamma Pig ha partorito: il nome della sorellina di Peppa

Alla fine, la famiglia di Peppa Pig si è allargata. Dopo l'annuncio della gravidanza di Mamma Pig, dato lo scorso febbraio, ecco anche la notizia della nascita. La maialina, terzogenita di Mamma e Papà Pig, è nata alle 5.34 del mattino di martedì 10 maggio, in un ospedale... regale! Il suo nome? Evie, come la zia della mamma.

Il parto nell'ospedale di Kate Middleton

Mamma Pig e Papà Pig hanno accolto la loro bambina alla Lindo Wing di Londra, l'esclusivo reparto maternità del St Mary's Hospital di Paddington dove Kate Middleton ha dato alla luce i suoi tre figli. I prezzi, qui, partono dalle 5.900 sterline per una notte di degenza (7.500 sterline il pacchetto deluxe).

In Inghilterra, la nascita è stata annunciata in stile regale: banditore, proclamazione con pergamena, e la presentazione del certificato di nascita ufficiale. I fratelli maggiori Peppa e George sono al settimo cielo e non vedono l’ora di conoscere la loro nuova sorellina, mentre Mamma e Papà Pig hanno dichiarato di essere "pronti a tanti grugniti felici e notti insonni". Secondo Good Morning Britain, “Mamma Pig sta giustamente riposando, ma Papà Pig ha fatto sapere che sarà disponibile la prossima settimana per la sua prima intervista televisiva e per mostrare ancora una volta la nuova arrivata”. People ha addirittura pubblicato un'intervista a Mamma Pig, in cui la maialina confessa: "Non direi che è stato un parto facile, perché non credo che lo sia mai. Ma ne è valsa la pena, quando si è accoccolata al sicuro tra le mie braccia e il resto della famiglia ha potuto conoscerla".