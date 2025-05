11/13 ©Getty

Posa di gruppo per Erin Kellyman, June Squibb e Scarlett Johansson che nel pomeriggio hanno presentato in sala a Cannes Eleanor the Great in competizione nella sezione Un Certain Regard. In nero la prima con l'abito che mostra la lingerie in trasparenza, floreale la seconda, protagonista ultranovantenne del film. Johansson sceglie l'azzurro polvere, abito senza spalline tutto drappeggi, con la gonna leggera. Voti: 7 per Kellyman, 7.5 per Squibb e 9 per Johansson