In the Mood for Love torna al cinema a 25 anni dall'uscita. Le date

In The Mood For Love, film drammatico e sentimentale di Wong Kar-wai del 2000 , tornerà al cinema il mese prossimo in occasione del 25esimo anniversario della sua uscita . L'iniziativa, promossa da Lucky Red in collaborazione con Tucker Film , interesserà le sale nazionali il 17 , 18 e 19 febbraio . La pellicola tornerà sul grande schermo in 4K , nella versione restaurata dall’Immagine Ritrovata di Cineteca di Bologna e dalla Criterion Collection del 2021 . Gli spetattori potranno scegliere tra la versione doppiata in italiano e quella in lingua originale , coi sottotitoli, un'esperienza ancora più immersiva nel mondo del grande cineasta di origini cinesi.

In the Mood For Love, uno dei migliori film del XXI secolo

In The Mood For Love, che fu presentato in anteprima e in Concorso al Festival di Cannes del 2000, non ottenne la Palma d'Oro come Miglior fim (che andò a Dancer in the Dark di Lars von Trier) ma si è fin da subito conquistato un posto nel cuore del pubblico globale e della critica che lo ha posto ai vertici di diverse classifiche che elencano i migliori titoli cinematografici del XXI secolo.

Il merito è della storia, il racconto di un amore tra un uomo e una donna ad Hong Kong collocato nei primi anni Sessanta ma che sa di universalità, delle interpretazioni dei protagonisti (a partire da Maggie Cheung e Tony Leung, quest'ultimo premiato a Cannes con la Palma d'Oro per la Miglior interpretazione maschile), dei dialoghi (il film è diretto e scritto da Wong Kar-wai), del ritmo della narrazione, delle magnifiche musiche e della fotografia d'autore che rendono ogni inquadratura magica e indimenticabile.

Il film, che descrive l'amore alla maniera sofisticata e rarefatta del cineasta hongkonghese, racconta un incontro tra due persone destinato a cambiare le loro vite per sempre, all'interno di un contesto storico in cui molto, a sua volta, sta cambiando irreversibilmente.

Chow (Tony Leung) e Li-zhen (Maggie Cheung) si conoscono e si riconoscono quasi immediatamente, a dispetto dei rispettivi partner e matrimoni.

La scoperta che i loro sposi intrattengono una relazione, cambierà gli equilibri e i destini di tutti.

La pellicola, che è diventata paradigma di un certo approccio cinematografico, è apparsa da subito un vero cult, un melodramma dal fascino senza tempo, capace di emozionare spettatori di ogni età.

Il film, che a venticinque anni dal suo debutto al cinema, torna in sala a beneficio dei giovanissimi che vogliono scoprirlo e degli appassionati della settima arte che vogliono vederlo ancora una volta, non solo ha ottenuto molteplici candidature nella stagione della sua uscita, ma avuto il merito di sottoporre all'attenzione del pubblico globale il suo autore che a Cannes ha poi trionfato come Miglior regista con Happy Together, partecipando alla competizione diverse altre volte con titoli come: 2046 e Un baacio romantico - My Blueberry Nights.