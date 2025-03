Renato Zero, “Per sempre noi” e “Sarai” omaggiano 2 leggende americane

Il celebre cantautore romano continua il suo viaggio nella musica mondiale con due nuove reinterpretazioni. Dopo il successo dei precedenti omaggi ai giganti della musica internazionale, torna a celebrare le icone del pop e del soul con due nuovi brani, da domani disponibili su tutte le piattaforme digitali e in radio

Grande attesa per i fedelissimi fan di Renato Zero, che non vedono l’ora di poter ascoltare i due nuovi singoli del loro beniamino. Domani, venerdì 7 marzo 2025, sono attesi i brani Per sempre noi e Sarai. Il celebre cantautore romano continua il suo viaggio nella musica mondiale con due nuove reinterpretazioni. Dopo il successo dei precedenti omaggi ai giganti della musica internazionale, torna a celebrare le icone del pop e del soul con due nuovi brani, da domani disponibili su tutte le piattaforme digitali e in radio. Per sempre noi e Sarai rappresentano un ulteriore tassello dell’ambizioso progetto di Renato Zero iniziato alla fine del 2024. Queste sue due nuove opere omaggiano rispettivamente Whitney Houston ed Etta James, come vedremo di seguito.



Per sempre noi, un tributo a Whitney Houston Con Per sempre noi, Renato Zero offre la sua personale rivisitazione di I Have Nothing, una delle canzoni più emozionanti di una leggenda musicale del calibro di Whitney Houston, originariamente parte della colonna sonora del film The Bodyguard. Questo brano, che ha segnato un'epoca e consacrato l'incredibile voce della cantante americana, viene reinterpretato da Zero con il suo inconfondibile stile, donandogli nuove sfumature e un'intensità diversa ma ugualmente travolgente.

Sarai, l'omaggio di Renato Zero a Etta James Il secondo singolo, Sarai, è invece la reinterpretazione di At Last, pezzo reso celebre da Etta James e poi reinterpretato nel corso degli anni da voci straordinarie come Aretha Franklin, Céline Dion e Beyoncé. Renato Zero decide di far propria questa canzone iconica, rivestendola della sua sensibilità artistica e della sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso il canto.

Un'edizione speciale per i collezionisti: il vinile 45 giri in tiratura limitata Oltre alla pubblicazione digitale, Per sempre noi e Sarai saranno disponibili anche in un'esclusiva edizione fisica. Dal 21 marzo 2025, infatti, i due brani verranno rilasciati in un vinile 45 giri in edizione limitata e numerata, un vero e proprio oggetto da collezione per i fan di Renato Zero e per gli amanti della musica. La possibilità di preordinare questo prezioso vinile è stata aperta il 7 marzo, offrendo agli appassionati l'occasione di assicurarsi una copia prima dell'uscita ufficiale.

Gli omaggi di Renato Zero alle leggende della musica Con Per sempre noi e Sarai, il cantautore romano prosegue un viaggio musicale iniziato con due precedenti tributi: Silenzio che lo sguardo tuo parla per te, ispirato a Elton John, e Resta accanto a me, dedicato a Bob Marley. Questi brani erano stati presentati in anteprima durante le ultime due date del tour Autoritratto – I concerti evento, tenutesi al Palazzo dello Sport di Roma.