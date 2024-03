Elodie canta Cercami con Renato Zero. VIDEO

Non è la prima volta, che i due cantanti si esibiscono insieme. L'emozione, per Elodie, è però sempre tanta: sulle note di "Cercami", non ha saputo nascondere le lacrime

Qualche tempo fa, nella sua tappa fiorentina, Elodie aveva ospitato sul palco Renato Zero. Ora, è stato il cantante a volerla. Lo scorso 20 marzo, in concerto al Palazzo dello Sport di Roma, i due hanno duettato sulle note di Cercami.

Elodie e Renato Zero cantano Cercami

Renato Zero è impegnato in un tour d'enorme successo, coi suoi 14 concerti-evento tra Firenze e Roma. E, tra nuovi singoli e intramontabili hit, continua a regalare sorprese. Lo scorso 20 marzo, ad esempio, sul palco del Palazzo dello Sport di Roma ha voluto Elodie. I due hanno intonato insieme Cercami, emozionandosi ed emozionando. Così, la cantante, reduce dalla registrazione di nuova musica e da una vacanza australiana, è tornata ad esibirsi dal vivo (nei giorni scorsi è stata anche al Mediolanum Forum di Assago, ospite dei Club Dogo). Non solo: la vedremo anche nella seconda stagione di Call My Agent, la serie Sky tornata venerdì 22 marzo.