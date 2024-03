La possibile scaletta del concerto di Renato Zero a Roma

Trenta brani, per oltre tre ore di show: i concerti 2024 di Renato Zero sono un incredibile spettacolo, coinvolgente e travolgente. Dopo le cinque date di Firenze, tutte old-out, Autoritratto - I concerti evento si è spostato al Palazzo dello Sport di Roma (13, 14, 16, 17, 20, 21, 23 e 24 marzo). Gli ultimi appuntamenti della stagione? L'Arena della Vittoria di Bari il 14 giugno e Piazza del Plebiscito a Napoli il 21.

I concerti-evento di Renato Zero

Il nuovo show di Renato Zero è stato scritto e diretto dallo stesso artista che, sul palco, è affiancato da una superband di 11 musicisti, un coro a 10 voci e l’orchestra Piemme Project coordinata dal primo violino Prisca Amori. "Ho deciso per l'essenziale", ha spiegato Renato Zero, raccontando i suoi concerti. E spiegando che, a dirlo, sono anche i tempi: è necessario guardare le cose veramente importanti e profonde. Perché ha scelto di partire proprio da Firenze? Perché sente di essere nato due volte: una a Roma e una Firenze, due città che ha voluto emozionare e in cui ha voluto emozionarsi, in questo marzo pieno di musica. Quella dei suoi più grandi successi, ma anche quella dell'ultimo album Autoritratto.