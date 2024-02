Club Dogo in concerto non solo a Milano, annunciate quattro nuove date

Lo storico gruppo formato da Guè Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, già atteso in primavera nei dieci appuntamenti sold out al Forum di Assago e in estate a San Siro, si esibirà anche a Collisioni, Rock In Roma, Red Valley Festival e San B. Sound

I Club Dogo hanno annunciato quattro date nei festival estivi, tutte imperdibili occasioni per presentare live l'ultimo album Club Dogo, uscito il 12 gennaio. Lo storico gruppo fondato da Guè Pequeno, Jake La Furia e Don Joe completerà la line-up del primo week-end di Collisioni ad Alba, in provincia di Cuneo, il 6 luglio. Il cartellone della manifestazione musicale schiera già tra gli artisti Calcutta il 5 luglio e Tedua il 7 luglio. I Club Dogo suoneranno anche a Rock In Roma all’Ippodromo delle Capannelle il 19 luglio, al Red Valley Festival di Olbia il 17 agosto e al San B. Sound di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il 31 agosto. Le prevendite online hanno preso il via mercoledì 28 febbraio alle ore 14 su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati, mentre da lunedì 4 marzo i biglietti saranno disponibili nei punti vendita offline.