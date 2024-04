Renato Zero, le nuove date del tour nei Palasport per l'autunno 2024

Le date di Firenze e Roma hanno registrato il tutto esaurito ma, il 2024 di Renato Zero, è solo all'inizio. Dal 29 settembre al 10 novembre, il cantante sarà nei palazzetti per 14 date da Milano a Messina

Renato Zero non accenna a fermarsi. E, con un post su Instagram, annuncia le sue nuove date. Il 29 settembre prenderà il via da Milano il tour autunnale, che lo vedrà impegnato nei palazzetti di tutta Italia.

Renato Zero in tour nei palazzetti

"AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO 2024. Dopo i 14 sold out a Firenze e a Roma, in attesa delle date di Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula... Da settembre 14 nuovi appuntamenti nei maggiori palasport italiani con la data del 30 settembre a Milano, il ritorno live in Sicilia a Messina e il gran finale a Roma": così Renato Zero ha annunciato ai fan che, anche il prossimo autunno, sarà live. Queste nel dettaglio le date: