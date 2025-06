Britney Spears musa di Demna per l'ultima collezione di Balenciaga

Il nuovo capitolo di “Balenciaga Music” di Demna è un tributo alla principessa del pop che ha segnato la scena musicale globale tra gli anni Novanta e i Duemila all'interno degli archetipi stilistici del brand disegnato dallo stilista georgiano. Il drop arriva nell'anno del 25esimo anniversario della hit Oops!…I Did It Again

Prima di andare via da Parigi per approdare in Italia, dove scriverà il prossimo capitolo di Gucci, Demna ha firmato un nuovo importante progetto, "Britney Spears Series", la nuova limited edition collegata alla collezione Spring 2026 di Balenciaga che segna una inedita collaborazione del marchio del lusso con Britney Spears.

La "Britney Spears Series", lanciata il 3 giugno, è il nuovo capitolo di "Balenciaga Music", un progetto che fonde musica e moda e che ha avuto lo scorso anno Mina come musa.

Musica e moda: la playlist di Britney Spears per Balenciaga Britney Spears ha segnato un'epoca e la sua influenza nell'ambito della cultura pop è così grande da suscitare tributi anche da parte delle case di moda più blasonate pronte a farsi trascinare nel vortice dell'energia della popstar che proprio venticinque anni fa, nel 2000, faceva uscire uno dei suoi più grandi successi: Oops... I Did It Again.

La hit che quest'anno compie un quarto di secolo, insieme ad altre storiche canzoni della Spears, inclusa Gimme More - usata come soundtrack della sfilata Balenciaga Summer 2025 a Parigi, la versione remix di BFRND, l'artista che si occupa della produzione della musica degli show di Balenciaga dal 2017 - fa parte dell'EP Britney4Ever di BFRND che sarà lanciato a livello globale. A "Britney Spears Series", invece, è associata una playlist curata dalla Spears che, oltre a includere suoi brani d'archivio, contiene anche canzoni che l'hanno ispirata artisticamente - disponibile, questa, su Apple Music, Spotify e Balenciaga Music Hub.

La interessantisisma parte musicale della collaborazione è un regalo in più a tutti i fan di Britney che si è dichiarata entusiasta del progetto: "Spero che i fan amino la collaborazione quanto me!", ha dichiarato l'artista che si è detta onorata di essere stata scelta da Demna per la sua ultima collezione da Balenciaga (l'ultimissima sarà quella Couture che sarà svelata a luglio a Parigi).

Nella collezione, ha proseguito Spears "ci sono alcune delle mie immagini preferite della mia carriera e della mia vita. Sono eccitata all'idea di condividerle con tutti". Leggi anche Moda, Pierpaolo Piccioli nuovo direttore creativo di Balenciaga

La collezione: un tuffo nel merchardising vintage di Spears La Serie di Britney Spears per Balenciaga include t-shirt, felpe col cappuccio e la chiusura lampo frontale, cappellini con la visiera, bandiere e altro esteticamente ispirato al merchandising vintage di alcuni dei più celebri tour dell'artista.

I pezzi sono caratterizzati da colori e dettagli used, che restituiscono, appunto, l'effetto del tempo. Britney Spears, invece, è poco più che un'adolescente, giovane, bionda e sensuale, all'apice della sua carriera.

Tutto rimanda a un'imaginario di fine/inizio millennio, a partire dal simbolico cd zeppo di scritte fatte a mano col pennarello, un oggetto che certamente colpirà i Millennial, destinatari, come i giovanissimi, di questa limited edition che nasce come un chiaro successo commerciale e destinata a diventare un cult anche perché parte di "Exactitudes" Summer 2026, ultimo atto del Ready-to-Wear di Demna da Balenciaga.

La produzione dello stilista georgiano presso la Maison del lusso sarà al centro di una mostra speciale a Parigi, aperta dal 26 giugno al 9 luglio, in Rue de Sèvres. Il 9 luglio è anche la data dell'attesa ultima sfilata di Haute Couture di Balenciaga nell'ambito della Couture Week.