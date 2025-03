Gucci, Demna Gvasalia è il nuovo direttore creativo

La casa di moda italiana ha individuato nello stilista georgiano il creativo in grado di traghettare il marchio in una nuova era. Demna Gvasalia ha ottenuto risultati increbibili da Balenciaga, dove ha lavorato per dieci anni e col quale ha sfilato a Parigi sono qualche giorno fa

Nella giornata in cui Donatella Versace ha annunciato il suo addio alla direzione creativa del brand di famiglia, un'altra mossa importante cambia il volto del Made in Italy.

Gucci e il gruppo Kering hanno comunicato di aver scelto Demna Gvasalia come nuovo direttore creativo del marchio della doppia G. L'incarico per lo stilista georgiano avrà inizio a luglio.

Demna Gvasalia, in forza da Balenciaga con lo stesso ruolo dal 2015, sarà a capo dello stile di un'altra grande Maison del lusso che sotto di lui si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia ultracentenaria.