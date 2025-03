Paris Fashion Week, Balenciaga svela la collaborazione con Puma

5/14 ©Getty

La collezione Winter 2025 include i look composti da capi e accessori realizzati in collaborazione con Puma. Balenciaga, che ha dato vita a collaborazioni di enorme successo commerciale con aziende di abbigliamento sportivo (vedi adidas) ci riprova col marchio simboleggiato dal felino predatore ideando capi di sicuro richiamo che non ripensano lo streetwear. In foto, le sneakers Ultrasoft Speedcat, in pelle morbida e scamogliata, con dettagli used e la scritta Balenciaga color oro, che saranno disponibili in più varianti di colore