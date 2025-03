Paris Fashion Week, alle sfilate anche Chiara Ferragni e Cameron Diaz

La Ville Lumière ha fatto largo alle star dello showbiz internazionale e alle protagoniste del fashion system per le presentazioni delle collezioni Autunno/Inverno 2025-26, un'occasione per le appassionate di stile di conoscere in anteprima le tendenze e fare sfoggio di creazioni che ancora non sono disponibili per tutti.

In prima, fila habitué e volti che mancavano agli eventi moda molto tempo: è il caso di Cameron Diaz che non andava alle sfilate da oltre dieci anni



A cura di Vittoria Romagnuolo