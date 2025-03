Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno/Inverno 2025. FOTO

1/12 ©Getty

A poco più di un mese dalla sfilata per la Couture Week, Dior torna in passerella nella seconda giornata della Paris Couture Week, dedicata alle collezioni donna Ready-to-Wear per la stagione Autunno/Inverno 2025-26.

Maria Grazia Chiuri manda in scena una collezione composta come sempre da numerose uscite. Questa volta, più che in passato, c'è un omaggio esplicito alle varie epoche stilistiche della casa di moda



Haute Couture Week, la sfilata di Dior Spring/Summer 2025. FOTO