Per Maria Grazia Chiuri questa collezione è ricca di elementi che non fanno parte del suo "linguaggio abituale". Per la direttrice creativa, questa Couture, che presenta silhouette costruite, nasce dall'esigenza, per chi come lei fa un lavoro creativo, di guardare il mondo con occhi in grando di sorprendersi, una condizione necessaria per dare vita al sogno. "L'infanzia è una parte molto formativa della nostra esistenza", ha detto la stilista nel presentare la collezione