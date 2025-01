1/14 ©IPA/Fotogramma

Ghali, amatissimo dai suoi fan anche per il suo inconfondibile senso dello stile, è stato fotografatissimo a Milano durante la seconda giornata della Milano Fashion Week di gennaio, dedicata alla Moda Uomo e più precisamente alle collezioni Fall/Winter 2025-26. Il cantante, che è atteso sul palco dell'Ariston per Sanremo 2025, ha partecipato alla sfilata di JordanLuca. Il look? Un total black con la giacca corta e il punto vita messo in evidenza da una cintura lunghissima con dettagli metallici



A gennaio torna la moda uomo, la creatività per combattere la crisi del lusso