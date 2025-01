Grande ritorno al Piermarini per il Maestro, under 35 ancora per poco ma da anni tra i più amati nel panorama internazionale, che ha diretto l’orchestra della Filarmonica della Scala nella Sinfonia n. 6 in la min, una delle opere più dense e drammatiche del compositore austriaco. “Dentro ci sono tutte le tragedie della sua vita ma è anche una partitura che apre a un altro mondo”, sottolinea a Sky Tg24. Poi confessa: “La mia più grande soddisfazione? Tornare qui. Non sono italiano ma dentro sento un po’ di esserlo”