Come funziona la sorveglianza totale del Doge di Musk

Un software, svluppato sotto la direzione dello stesso fondatore di Tesla, permette di incrociare database producendo un'identità digitale per ogni individuo. Il sistema viene già imipiegato per rintracciare migranti irregolari, processare le richieste di asilo e avviare le pratiche d'espulsione. Ma il rimpatrio forzato, sulla base di criteri statistici, è arrivato anche per persone con i documenti in regola