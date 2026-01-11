Offerte Sky
Cronaca

Trent'anni dopo Giuseppe Di Matteo: il bimbo che svelò la mafia

Raffaella Daino

San Giuseppe Jato ricorda il bambino rapito e assassinato da un gruppo di mafiosi travestiti da poliziotti perché il padre, mafioso pentito, smettesse di collaborare con la giustizia nell'ambito della strage di Capaci e non solo. Era il 1993. Tre anni dopo, davanti al rifiuto del padre di cedere alle minacce, il bambino fu strangolato e sciolto nell'acido. Una commemorazione tra dolore e memoria, con la famiglia, le istituzioni e i giovani, per ribadire che scegliere la legalità è un dovere quotidiano

