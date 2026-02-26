Messico, cosa succede dopo la cattura del boss dei narcos "El Mencho"

L'arresto e l'uccisione del narcotrafficante Nemesio Oseguera Cervantes, vertice dei cartelli della droga in Messico, non ha certo sconfitto o fermato la macchina criminale, ma ha scatenato una battaglia per la conquista del potere. Quali conseguenze politiche ci saranno? Il governo come affronterà la complicità tra esponenti della classe politica messicana e la criminalità organizzata?