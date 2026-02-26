Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Messico, cosa succede dopo la cattura del boss dei narcos "El Mencho"

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

L'arresto e l'uccisione del narcotrafficante Nemesio Oseguera Cervantes, vertice dei cartelli della droga in Messico, non ha certo sconfitto o fermato la macchina criminale, ma ha scatenato una battaglia per la conquista del potere. Quali conseguenze politiche ci saranno? Il governo come affronterà la complicità tra esponenti della classe politica messicana e la criminalità organizzata?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ