Chi ha più giorni festivi nel mondo?

Nel 2026 l’Italia tornerà a celebrare il 4 ottobre, festa di San Francesco, salendo a 13 giorni festivi nazionali. Secondo il Pew Research Center, i Paesi con più festività sono in Asia: Myanmar (30), Bangladesh (29), Sri Lanka (25). In Europa, Svizzera e Bosnia ne hanno meno. La mediana globale è 13 giorni
