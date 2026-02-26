Chi ha più giorni festivi nel mondo?

Nel 2026 l’Italia tornerà a celebrare il 4 ottobre, festa di San Francesco, salendo a 13 giorni festivi nazionali. Secondo il Pew Research Center, i Paesi con più festività sono in Asia: Myanmar (30), Bangladesh (29), Sri Lanka (25). In Europa, Svizzera e Bosnia ne hanno meno. La mediana globale è 13 giorni