“L’Anoressia mi stava togliendo la voce”, la storia di Giulia Molino

Il disturbo alimentare era “come un tornado”. In nome di un corpo socialmente ‘perfetto’, Giulia stava per perdere tutto, anche la sua passione più grande. “Cantare era ciò per cui vivevo, l’arte mi ha salvato”. Ne parliamo nella nuova puntata di “Abissi”, la rubrica di Sky tg24 dedicata ai disturbi alimentari, in collaborazione con l’associazione Animenta