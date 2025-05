La politica per il business: come leggere la visita di Trump nel Golfo

La politica, per il presidente, è sempre a servizio degli affari. Non era diverso per i predecessori, che però in Medio Oriente tentavano di far valere anche una certa supremazia morale. Ora, il tycoon, di fronte a Bin Salman, chiude entrambi gli occhi sull'omicidio del giornalista Kashoggi e cerca pace e stabilità per molti Paesi, così da inserirli nella lista di quelli con cui fare business