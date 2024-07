Giorgio Armani compie 90 anni, le foto più belle con le star. FOTO

1/26 PH Stefano Guindani /SGP | Courtesy

Giorgio Armani, stilista italiano conosciuto e apprezzato globalmente, in un mondo di star è una autentica celebrità. La sua figura, che il pubblico è abituato a vedere in passerella, al termine dei fashion show, è conosciutissima, familiare anche per chi non segue la moda. Armani, che compie novant'anni l'11 luglio 2024, è considerato una leggenda vivente dai volti dello star system. Cate Blanchett, musa di Armani, è un'ospite fissa degli eventi dello stilista, nonché una delle sue più grandi ammiratrici

Giorgio Armani, 90 anni di coerenza e di rivoluzioni gentili