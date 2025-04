James Bond, Alfonso Cuarón favorito per la regia del nuovo episodio

Alfonso Cuarón sarebbe in trattative per dirigere il nuovo film di James Bond dopo l’acquisizione del franchise da parte di Amazon Mgm. “C’è effettivamente questo progetto in discussione e ho il desiderio, qualora dovesse accadere, di rivisitare questa storia a modo mio”, ha dichiarato durante una masterclass a Parigi il regista premio Oscar, che ha già diretto pellicole come Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Gravity e Roma. Finora, storia e cast sono top secret. Intanto si rincorrono le voci sui prossimi presunti successori di Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto, da Paul Mescal a James Norton. Lo storico volto di Bond, Pierce Brosnan, manifestato il proprio sostegno ad Aaron Taylor-Johnson.