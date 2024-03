Mentre il fan delle avventure dell'agente 007 sono ancora in attesa di conoscere il volto del nuovo agente segreto al servizio di Sua Maestà, l'interprete di Bond negli anni a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio si è speso largamente a favore del trentatreenne britannico che, secondo lui, sarebbe un ottimo erede per l'ambito ruolo



I fan di James Bond tengono le antenne dritte da settimane ormai poiché, sebbene lo sciopero degli sceneggiatori abbia aggiunto ulteriori ritardi alla scrittura della nuova era della saga dei film di spionaggio più popolare al mondo, i tempi per l'annuncio dell'attore che prenderà il posto di Daniel Craig potrebbero essere maturi.

L'attesa per la divulgazione del nome del prescelto dai produttori Barbara Broccoli e Michael Wilson tiene banco in tutto il mondo ma è febbrile nel Regno Unito dove Bond è un simbolo della cultura pop nazionale.

Dopo i titoli sensazionali del The Sun, che a metà marzo ha parlato di un accordo praticamente raggiunto tra la produzione e Aaron Taylor-Johnson (una notizia smentita dai diretti interessati), arriva un endorsement di peso in favore del trentatreenne britannico. Pierce Brosnan si è espresso molto favorevolmente nei confronti del collega al centro dei rumor. Per lui avrebbe tutte le carte in regola per essere un ottimo agente 007.

Per Brosnan l'inglese sarebbe un ottimo Bond Pierce Brosnan non ha dubbi: se EON Productions, la casa di produzione delle pellicole di James Bond, dovesse pronunciarsi a favore di Aaron Taylor-Johnson, per la star che fu scelta come Bond quasi trent'anni fa, non potrebbe esserci scelta migliore.

Brosnan, interrogato sull'argomento ai microfoni dell'emittente radiofonica irlandese RTÉ Radio 1, ha garantito personalmente su Aaron Taylor-Johnson che è stato suo compagno di set nel film del 2009 Gli ostacoli del cuore, commedia sentimentale prodotta da Irish DreamTime, società di produzione di Brosnan.

Collaborazioni a parte, Brosnan ha detto che per lui Taylor-Johnson ha “il talento, il carisma e le capacità per interpretare Bond”.

Chiaramente le affermazioni di Pierce Brosnan tengono conto del curriculum del giovane attore inglese che ha maturato un gran numero di ruoli tra cui spiccano molti titoli d'azione. Al più famoso agente segreto del grande schermo occorrono prestanza fisica, fascino, talento, tutte caratteristiche che all'attore, presto al cinema con The Fall Guy, non mancano.

In alcune interviste legate alla promozione di Kraven in cacciatore Taylor-Johnson disse che diventare un'icona del cinema d'azione non era esattamente il suo sogno. Difficile, tuttavia, pensare di rifiutare una chiamata dai produttori di James Bond che hanno specificato che il candidato sarebbe legato alla saga per realizzare più film su un arco temporale di almeno quindici anni. leggi anche The Fall Guy, il nuovo trailer italiano del film con Ryan Gosling

Aaron Taylor-Johnson, tra action e film d'autore La necessità di trovare un attore giovane, con un età non troppo superiore ai trent'anni, è un altro dei punti a favore di Aaron Taylor-Johnson che ha tra i suoi maggiori avversari Regè Jean-Page (che di anni ne ha trentacinque), James Norton (trentotto anni) o Richard Madden (trentasette anni).

I nomi fatti per l'erede del ruolo che è stato di Daniel Craig sono tantissimi e tra questi sono spuntati anche quelli di attori britannici e con origini malesi, come Henry Golding, o origini indiane, come Dave Patel.

Da tempo si parla di un agente segreto donna, un cambiamento che certamente rivoluzionerebbe la saga e, a tal proposito, si è fatto il nome della talentuosa Emily Blunt - quest'anno anche candidata all'Oscar.

Il giudizio espresso da Brosnan, che ha indossato lo smoking dell'agente britannico per ben quattro volte, a favore di Aaron Taylor-Johnson, tuttavia, fa pensare che lo storico volto di Bond sia del parere che l'avvicendamento tra protagonisti debba svolgersi nel solco della tradizione.

L'attore, che quest'anno si è messo in evidenza anche come nuovo testimonial della fragranza Acqua di Giò di Giorgio Armani, ha alle spalle una serie di ruoli drammatici e altri parecchio fisici.

Tra gli action spiccano l'adrenalinico Bullet Train di David Leitch (2022) ma anche The King's Man - Le origini (2021) e Tenet di Christopher Nolan (2020).

Particolarmente movimentati anche i titoli Marvel Studios dove l'attore ha recitato nei panni di Quicksilver/ Pietro Maximoff , il gemello di Wanda, personaggio affidato ad Elizabeth Olsen e che nella saga ha avuto più spazio e fortuna.

Tra i titoli d'autore una menzione spetta a Nowhere Boy di Sam Taylor-Wood (2009), regista che è anche sua moglie, a Le Belve di Oliver Stone (2012) e Animali notturni di Tom Ford (2016).