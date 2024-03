The Fall Guy, il nuovo trailer italiano del film con Ryan Gosling

Cinema

Oscar 2024, momenti clou (dalla cerniera di Emma Stone al cane Messi)

Si è ormai conclusa la notte degli Oscar, tra vittorie, sconfitte, felicità e delusioni. Non sono mancati i momenti divertenti. Dal vestito strappato di Emma Stone (che ha rivelato lei stessa l’incidente “di stile” quando è salita sul palco a ritirare l’Oscar per la Migliore Attrice per Povere creature!) al cane Messi, star di Anatomia di una caduta, seduto in poltrona in platea e John Cena in costume adamitico, ecco tutto il meglio

Si è conclusa la notte degli Oscar, tra vittorie, sconfitte, felicità e delusioni. Di certo non sono mancati i momenti divertenti. Dal vestito strappato di Emma Stone (ha rivelato lei stessa l’incidente “di stile” quando è salita sul palco a ritirare l’Oscar per la Migliore Attrice per Povere creature!) al cane Messi (nella foto), star di Anatomia di una caduta, seduto in poltrona in platea, ecco tutto il meglio



L’incidente che potremmo definire “di stile” di Emma Stone agli Oscar 2024 è stato quello che l’attrice stessa ha rivelato, mentre ringraziava per il premio ricevuto (la statuetta per la Migliore Attrice). L’attrice infatti ha rivelato di aver rotto l’abito