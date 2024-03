Oscar 2024, momenti clou (dalla cerniera di Emma Stone al cane Messi)

16/16 ©Getty

Performance con ballerini in smoking in stile vecchia Hollywood, Ryan Gosling in rigoroso rosa Barbie completo di guanti e lustrini e' salito sul palco del Dolby con decine di altri Ken per interpretare in stile vecchia Hollywood I'm Just Ken, uno dei due brani di Barbie candidati per la miglior canzone originale. Tra i ballerini in smoking nero e cappello da cowboy c'era anche la co-star di Barbie Simu Liu e, alla chitarra per un breve momento, il mitico Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses



