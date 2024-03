Oscar 2024; il discorso di Emma Stone miglior attrice protagonista

L’Oscar (LA CRONACA - I LOOK) vinto da Emma Stone come miglior attrice protagonista è stata l’unica sorpresa della 96.ma edizione degli Academy Award. Con il volitivo e vulcanico personaggio di Bella Baxter di Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, Emma ha sconfitto l’attrice nativa americana Lily Gladstone, che grazie alla performance in Killers of The Flower Moon godeva il favore dei pronostici. Emma è stata anche la protagonista dell’unico incidente avvenuto nel corso della cerimonia. Infatti, nel momento di salire sul palco il suo prezioso abito griffato Louis Vuitton e disegnato da Nicolas Ghesquiere si è strappato. Stone, talmente felice per la vittoria, non è sembrata troppo preoccupata dell’imprevisto. Forse perchè, all' eta di 33 anni, è la prima attrice under-35 ad aver vinto due volte il premio piu' importane del cinema hollywoodiano.